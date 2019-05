Wetteren, een paradijs voor zwaluwen!

De populatie huiszwaluwen in Wetteren is gered. Het beschermde vogeltje dat broedde op de oude Passerellebrug dreigde samen met de brug te verdwijnen. Maar Regionaal Landschap Durme-Schelde zorgt nu, in samenwerking met de Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur & Bos voor unieke broedplaatsen in de nieuwe voetgangersbrug. De gemeente Wetteren bouwde dan weer een kunstmatige zwaluwentil om de vogeltjes zeker in de gemeente te houden.