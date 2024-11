Wetteraar schrijft boek over verlies en verwerking, met link naar treinramp van 2013

Afsluiten doen we vandaag, waarmee we ook zijn begonnen. Rouwen en lijden. "Voor altijd geleden" het eerste boek van Stephan De Winter uit Wetteren is een diepzinnig verhaal over vriendschap, verlies en verwerking. In het verhaal speelt de dodelijke treinramp van Wetteren in 2013 een belangrijke rol. Het is zowel fictie als non fictie. Wie het leest, leert om te gaan met rouwen, en leert dat dat op veel manieren kan.