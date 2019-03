''Wettelverbranink'' wordt "Wettelversnijdink" en maakt een einde aan stormachtig carnaval in Ninove

En door die felle brand, en de hevige wind, is Carnaval Ninove in mineur geëindigd. Normaal vond vandaag als afsluiter de wortelverbranding plaats. Maar de 'Wettel' werd niet aangestoken. Het was niet voldoende veilig, en er waren ook niet genoeg manschappen, want die waren aan het blussen in Lessen. De Ninovieters moesten zich tevreden stellen met een wortelversnijding, en dat nadat ze ook zondag al de stoet gedeeltelijk in het water zagen vallen. Toch blikken de 'Wettelkrabbers' terug op leuke carnaval.