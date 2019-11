Westelijk gedeelte stadsring Sint-Niklaas opnieuw open

In Sint-Niklaas is het westelijke gedeelte van de stadsring opnieuw open voor het verkeer. Eind september was deze verbindingsweg tussen Sint-Niklaas en Elversele, gedeeltelijk afgesloten voor werkzaamheden. Over een afstand van twee en een halve kilometer is het wegdek er vernieuwd. Tijdens de werken werd het verkeer in beide richtingen omgeleid via de N16 en de N70. De heraanleg had in principe al tegen midden oktober rond moeten zijn, maar door het regenweer heeft de werf lange tijd stilgelegen.