Westelijk gedeelte stadsring Sint-Niklaas afgesloten vanaf maandag

Een 18-jarige jongeman is vanmiddag geslipt op de Donklaan in Berlare na overdreven snelheid. De wagen ramde eerst een geparkeerde mobilhome en een tuinafsluiting, om vervolgens achterwaarts binnen te rijden in de woonkamer van een 83-jarige vrouw. Die zat net in haar zetel in de woonkamer en de wagen miste haar op het nippertje. De vrouw kwam er met de schrik vanaf. De bestuurder werd licht gewond. De schade aan de woning is bijzonder groot. De brandweer van de zone Oost kwam ter plaatse om de woning te stutten en dicht te maken. Uit de eerste vaststelling van de politie blijkt dat de jongeman niet had gedronken maar toch besliste het parket om zijn rijbewijs in te trekken voor 15 dagen.