Werkzaamheden ter hoogte van stuw aan Denderbrug in Denderleeuw op schema

In Denderleeuw zijn de werken aan de Denderbrug begonnen. Daardoor is er vandaag en morgen tijdelijk geen verkeer mogelijk over de brug tussen Liedekerke en Denderleeuw. Deze ochtend is een aannemer gestart met werkzaamheden ter hoogte van de stuw in de Kasteelstraat, in opdracht van de Vlaamse Waterweg. Een van de cilinders van de brug wordt vervangen. Ook de stangkop van de brug moet vervangen worden, net als de eindschakelaars. Daarom wordt de brug volledig omhoog gezet en is er geen doorgang mogelijk. Ook niet voor voetgangers en fietsers. De werken worden speciaal uitgevoerd tijdens de paasvakantie, zodat er zo weinig mogelijk hinder is voor de schoolgaande jeugd. Als alles volgens plan verloopt, is verkeer over de Denderbrug vanaf dinsdagavond opnieuw mogelijk.