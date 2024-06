Werknemers van Barry Callebaut terug aan het werk na actie aan het hoofdkantoor in Wieze

In Wieze is de actie aan de poorten van chocolademaker Barry Callebaut afgelopen. Dat meldt de directie. Bedienden en kaderleden hebben daar deze voormiddag kortstondig actie gevoerd tegen de herstructurering die sinds februari wordt voorbereid. Rond 10.30 uur gingen de actievoerders naar binnen. Het besparingsplan 'BC Next Level' moet Barry Callebaut vereenvoudigen en digitaliseren. De grootste chocoladeproducent ter wereld wil wereldwijd 2.500 banen schrappen. In België gaat het om 500 jobs waarvan 311 in Lokeren en Wieze. Meer informatie vanavond in het TV Oost Nieuws.