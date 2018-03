Werknemers OLV weten hoeveel ze terug moeten betalen

Over twee weken komt de Algemene Vergadering van het Polderbestuur Land van Waas bijeen. Die moet zich buigen over de klachten tegen de dijkgraaf, dat is de voorzitter van het Polderbestuur. Theo De Roeck zou zichzelf veel te hoge vergoedingen uitkeren. Het onderzoek ligt al een tijdje bij de deputatie. Maar die zegt dat het aan het Polderbestuur is om de dijkgraaf al dan niet te schorsen of af te zetten.