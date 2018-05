In heel het land is op verschillende plaatsen, ook in onze streek, om één uur vanmiddag één minuut stilte gehouden, voor de slachtoffers van de terreuraanslag gisteren, in Luik. Bij de schietpartij werden twee politieagentes en een student gedood, en raakten nog eens vier andere agenten gewond. In Brussel zijn het de agenten van de lokale en de federale politie die samen komen op de trappen van het Brusselse justitiepaleis. Daar brengen ze samen met leden van het Veiligheidskorps, mensen van de bewakingsbedrijven, en ook enkele magistraten, een eerbetoon aan de slachtoffers.