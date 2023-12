Werking Lichtpunt Zottegem op de helling door plannen voor verkoop van gebouw

Het ziekenhuis in Zottegem wil één van de gebouwen verkopen. Maar dat is niet naar de zin van het stadsbestuur. Het gaat om een pand vlakbij het ziekenhuis, waar vzw Lichtpunt op dit moment nog is gevestigd. Dat is een organisatie die voedselpakketten uitdeelt in de stad. Door een eventuele verkoop dreigt de vzw zonder lokaal te vallen. Het stadsbestuur vraagt het ziekenhuis nu om de verkoop nog een paar jaar uit te stellen.