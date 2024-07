Werkende asielzoekers betalen nu ook huur aan opvangcentrum, ook bij bij CleanLease in Beveren

Asielzoekers die werken, moeten vanaf nu ook huur betalen aan het opvangcentrum waar ze verblijven. Dat heeft uittredend staatssecretaris van Asiel & Migratie Nicole De Moor beslist. Het bedrag varieert tussen 35 en 50 procent van hun loon. Alsmaar meer vluchtelingen werken in bedrijven in onze regio, in afwachting op hun asielaanvraag. de Moor bracht deze ochtend een bezoek aan wasserij CleanLease in Beveren. Daar werken elke dag tien asielzoekers.