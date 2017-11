Mobiliteit en Verkeer Werken Zelebaan naderen hun einde

Goed nieuws is er voor de omwonenden van de Zelebaan in Lokeren. Want daar lopen de werken aan het afrittencomplex aan de E17 op zijn einde. Als alles goed gaat, wordt de N47 volgende week dinsdag opnieuw opengesteld voor alle verkeer. Enkel de afritten van de E17 richting Zele zullen nog niet in gebruik kunnen worden genomen. Om het sluipverkeer in de buurt een halt toe te roepen, zal de Stad Lokeren enkele straten in de omgeving afsluiten.