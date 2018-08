Werken Singel Sint-Niklaas begonnen, twee weken omrijden

In Uitbergen, deelgemeente van Berlare, is vanmiddag een motorrijder zwaargewond geraakt na een frontale botsing. Het ongeval gebeurde in de Veerstraat. De motorrijder botste daar frontaal op een kleine bestelwagen van Bpost. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is niet duidelijk. De klap was hevig, want de hele weg lag bezaaid met brokstukken. De straat werd ook een tijdje afgesloten. Het is het tweede ongeval in drie dagen tijd in de Veerstraat. Ook zaterdag gebeurde in de straat een frontale aanrijding, gelukkig vielen er toen geen gewonden.