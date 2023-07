Werken op de N16 in Sint-Niklaas gestart, meteen file

Rond 12u45 is een bus van De Lijn tegen een woning in de Dorpsstraat in Laarne gereden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Er waren geen passagiers op de bus en enkel de chauffeur zou gewond zijn geraakt. De brandweer van Wetteren is opgeroepen omdat er instortingsgevaar zou zijn in de woning waar de Lijnbus op ingereden is. Het hele dorp blijft voorlopig afgesloten. Meer info volgt later.