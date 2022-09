Werken met hinder in buurt van Hoogkamerstraat in Temse en Sint-Niklaas zo goed als afgerond

Vanaf morgenavond kan je weer fietsen op de brug over de E17 in de Hoogkamerstraat in Temse. Die brug verbindt Temse met Sint-Niklaas en wordt vaak gebruikt door de schoolgaande jeugd en mensen die op het industrieterrein werken. De brug was verouderd, maar vooral enorm onveilig voor fietsers. Die gevaarlijke situatie is nu aangepakt. En vanaf maandag kunnen er dan ook weer auto's over de brug rijden. Ook dat is een opluchting voor de vele handelszaken in de ruime omgeving.