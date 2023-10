Werken aan Zeebergbrug in Aalst zorgen voor heel wat verkeersellende

Aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Haasdonk, zijn drie voertuigen gisteravond betrokken geraakt bij een aanrijding. Het kwam eerst tot een aanrijding tussen twee voertuigen in een bocht in de Bergstraat. Beide voertuigen schampten elkaar stevig waardoor ze begonnen te slippen. Eén wagen kwam daardoor deels in de berm terecht. De bestuurder van de andere wagen verloor de controle over het stuur en knalde frontaal op een auto die kwam aangereden uit de tegenovergestelde richting. De bestuurder van dat voertuig moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn wagen. Hij raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Alle drie de wagens zijn goed voor de schroothoop. Door het ongeval was de Bergstraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.