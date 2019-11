Werken aan stationsomgeving Schoonaarde gaan nu echt van start

Er was deze ochtend heel wat verkeersellende in en rond Grembergen. Vooral op de N470, de gewestweg tussen Hamme en Grembergen, was het urenlang aanschuiven. Oorzaak zijn de asfalteringswerken aan het kruispunt met de N41 en de Denstraat in Dendermonde. Eerder dit jaar zijn er op dat kruispunt al vrijliggende fietspaden aangelegd. In de laatste fase, die vanmorgen is gestart, krijgt het kruispunt een nieuwe asfaltlaag. De werken nemen de hele week in beslag. Tot zaterdag is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de N41 richting Dendermonde.