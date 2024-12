De werken aan de Sint-Niklase Grote Markt schieten voorlopig goed op. Vorige week is de nieuwe rijbaan tussen de Parkstraat en Parklaan al deels aangelegd. En daaarmee is het eerste stukje van die nieuwe Markt ook zichtbaar. Midden februari begint er een nieuwe fase van werken, aan de overkant van het marktplein. De stad hoopt dat alles klaar is tegen volgende zomer.