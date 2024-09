De eerste schooldag, dat betekent ook dat het in het verkeer plots een pak drukker is. En daarvoor hielden ze vooral hun hart vast in Dendermonde. Vorige maand zijn de werken aan het kruispunt de Mechelse Poort begonnen. Vandaag volgde de eerste echte test. Want fietsers en voetgangers kunnen niet meer over het kruispunt en worden omgeleid.