Vanaf morgen wordt er opnieuw heel wat verkeershinder verwacht langs de N41 in Hamme. Tussen Elversele en Dendermonde wordt er een 10 km lange fietssnelweg aangelegd. Vanaf morgen werkt de aannemer op drie kruispunten langs de N41 in Hamme. Het verkeer op de gewestweg blijft mogelijk in beide richtingen, maar via versmalde rijstroken of via beurtelings verkeer. Dit zal naar verwachting heel wat hinder veroorzaken op en rond de N41, zeker tijdens de spitsuren. Onder meer aan de op- en afritten van de E17 zullen wel alternatieve routes worden aangeduid.