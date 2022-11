Werken aan fietsbrug Sint-Niklaas zijn begonnen, missing link fietssnelweg F4 zal klaar zijn over anderhalf jaar

De E17 in Destelbergen is opnieuw vrij, na een zwaar ongeval met een Nederlandse bus en een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond 12 uur in de richting van Gent. Omdat er zoveel mensen betrokken waren bij het ongeval, werd het medisch interventieplan afgekondigd. In de bus zaten 44 Nederlandse toeristen op weg naar Spanje en Portugal. Negentien inzittenden raakten lichtgewond. De chauffeur van de bus zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar hij verkeerde niet in levensgevaar. De man verklaarde dat hij de file in Destelbergen, waarin de vrachtwagen stond, te laat had opgemerkt. Zijn gsm is in beslag genomen in kader van het politieonderzoek. Na het ongeval ontstond er een monsterfile op de E17, met een wachttijd die opliep tot 2 uur. Een truckchauffeur, die het van dichtbij meemaakte, getuigt.