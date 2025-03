Werken aan Beverentunnel schieten goed op, ook werken op E17 en E40 aangekondigd: "Verkeershinder zoveel mogelijk beperken"

Vandaag heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder 43 grote werven aangekondigd. Zo zal er in onze provincie onder andere op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke een nieuwe asfaltlaag komen. Op de E40 in Aalst komen er dan weer geluidsschermen. De werken aan de Beverentunnel in de richting van Gent die schieten goed op. Volgende week starten de werken in de richting van Nederland.