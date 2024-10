Werkdruk is te hoog, personeel van verdeelcentrum Bpost in Wetteren legt werk neer

Het personeel in het verdeelcentrum van Bpost in Wetteren is vanmorgen in staking gegaan. 84 medewerkers legden er het werk neer, omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Er zijn wel kranten bedeeld, maar amper of geen briefwisseling. Dat bevestigt de woordvoerder van Bpost. De staking heeft impact op enkele tienduizenden gezinnen in Wetteren, Lede, Wichelen, Laarne, Berlare en Destelbergen. Vakbonden en directie zaten vandaag de hele dag in overleg. Hoe lang de staking zal aanhouden, is nog niet duidelijk.