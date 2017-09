Wereldtop robotchirurgen verzamelt in Aalst voor congres

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar het overlijden van de burgemeester van het West-Vlaamse Anzegem. Burgemeester Van Marcke stierf woensdagavond, op 48-jarige leeftijd, in het OLV Ziekenhuis in Aalst. Dat gebeurde na een routine-operatie aan het hart. Daar waren complicaties bij opgetreden, waardoor de vader van twee tieners in een coma was beland. Daaruit is hij niet meer ontwaakt. De familie wil het gerecht nu laten onderzoeken of er medische fouten zijn gemaakt. Het Hartcentrum van het Onze lieve vrouw Aalst is één van de grootste van het land, en heeft internationaal een bijzonder goeie reputatie.