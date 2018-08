Vandaag is in Heusden de 69ste editie van Heusden Koers gereden. De wedstrijd staat in de agenda van alle wielerliefhebbers, want het is het officieuze wereldkampioenschap der kermiskoersen. Met onder meer Iljo Keisse en Elia Vivianne stonden weer heel wat mooie namen aan de start. Maar wat maakt deze koers dan net zo speciaal? Onze collega's van AVS gingen de sfeer opsnuiven.