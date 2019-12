Wereldkampioenen Mathieu Van Der Poel en Sanne Cant zegevieren op Waaslandcross in Sint-Niklaas

Twee voetbalfiguren uit de streek zijn in de prijzen gevallen. Coach Philippe Clement heeft voor het tweede jaar op rij de Trofee Raymond Goethals gewonnen. Dat is een onderscheiding voor de Belgische trainer die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Goethals. Goethals was tientallen jaren lang een uitzonderlijke voetbaltrainer en was ook bondscoach. Nooit eerder won een trainer de trofee twee keer. En Yari Verschaeren uit Kruibeke is de beste debuterende voetballer van het seizoen. De Anderlechtspeler sluit zijn seizoen wel af met pech. Hij is minstens een maand uit door een blessure.