Werelddag van Verzet tegen Armoede: "Betere, duurzame jobs voor mensen in armoede"

In Aalst is gisteren actie gevoerd ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Overmorgen, op 17 oktober, brengen verschillende organisaties over de hele wereld armoede onder de aandacht. In Aalst deden ze dat gisteren dus al met een weg-, of beter gezegd een 'werk'omlegging op de Grote Markt. Voorbijgangers werden langs een traject begeleid door twee mensen. Iemand die arm is, en de andere die dat niet is. Beide vertellen ze over hun eigen ervaringen in hun zoektocht naar werk. Want het hebben van een job is geen garantie om uit de armoede te geraken. Daarom pleit de actiegroep Stop De Armoede voor trajectbegeleiding op maat, eerlijke arbeidsvoorwaarden, menswaardige jobs en inkomens boven de armoedegrens.