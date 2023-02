Wereldbekermanche in Grembergen keert terug op de kalender

En dan keren we even terug naar Ninove, want overmorgen is het eindelijk zover. Dan wordt het startschot van het klassieke wielervoorjaar gegeven met de Omloop Het Nieuwsblad. Geen aankomst meer aan de Onderwijslaan in het centrum van de stad, maar wel op de Elisabethlaan. En ook de VIP-tenten zullen in Ninove bomvol zitten.