Opmerkelijk nieuws uit het kamp van Eendracht Aalst. Want daar heeft het bestuur een klacht ingediend bij de politie, nadat een bestuurslid aangevallen werd door een supporter. Het zit al langer scheef tussen de supporters en het bestuur van de club. Deze zomer was er al supportersprotest rond de abonnementsprijzen van 'den Iendracht'. Een kleine groep supporters kan zich sinds dan absoluut niet meer vinden in het beleid van voorzitter Patrick Le Juste. Het gaat zelfs zo ver, dat een bestuurslid onlangs een kopstoot kreeg van een misnoegde supporter. Hiermee is er een grens overschreden, laat voorzitter Le Juste weten aan onze redactie, waardoor er niets anders opzit dan stappen te ondernemen. Hij weigert overigens de handdoek in de ring te gooien, en neemt het zelfs op voor de supporters van zwart-wit. Het zijn een tiental rotte appels die de sfeer voor iedereen verzieken, zegt hij.