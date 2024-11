Wereld Diabetes Dag: 9-jarige Violette uit Aalst heeft diabetes type 1, maar allerminst schrik om te sporten

Sporten is belangrijk voor mensen met diabetes, die insuline spuiten. Maar toch hebben ze vaak schrik om veel te bewegen. Ze vrezen dat hun bloedsuikerspiegel dan niet in evenwicht kan worden gehouden. Om de drempel voor diabetespatiënten te verlagen, kunnen trainers en sportleerkrachten nu een bijscholing volgen, van de diabetesliga. Zo leren ze hoe ze juist moeten reageren in verschillende situaties.