"Welkom in jouw haven" op de Vlaamse Havendag

Wetteren mag dan al niet de bevoorrechte partner van Laarne zijn, er was dit weekend op de Markt wel een pracht van een bloementapijt te bewonderen. Het kunstwerk meet maar liefst 750 vierkante meter en beeldt het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters uit, van het Lam Gods. Het schilderij, en de nog altijd mysterieuze diefstal van het paneel in 1934 in Gent, zijn onlosmakelijk verbonden aan Wetteren. Het gestolen paneel is nooit teruggevonden. De hoofdverdachte, de intussen overleden Arsène Goedertier, woonde op een boogscheut van de Markt. Het bloementapijt zelf is ingekleurd door begonia’s, klimop, lavendel en dahlia’s.