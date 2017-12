Chocoladeproducent Barry Callebaut investeert tientallen miljoenen euro’s in zijn vier Belgische fabrieken. Zo komen er onder meer nieuwe productielijnen in de vestiging in Wieze. De fabriek in de Lebbeekse deelgemeente is de grootste chocoladefabriek van de wereld. De investeringen zorgen wel niet voor nieuwe jobs. Het productieproces zal namelijk verder geautomatiseerd worden. Barry Callebaut wil in ons land over anderhalf jaar 20 procent meer chocolade kunnen produceren dan vandaag. De vraag naar Belgische chocolade stijgt dan ook wereldwijd.