'Weinig of geen vraag naar een watergebonden industrieterrein langs de Schelde'

Huishoudhulp, poetsvrouwen of poetsmannen, ze blijken almaar moeilijker om te vinden. Dat is ook zo, in Wetteren, waar dienstencheque-bedrijf Puuur er zelfs een jobdag voor organiseerde. Maar liefst 20 voltijdse contracten van onbepaalde duur hebben ze momenteel in de aanbieding. In heel Vlaanderen zoeken ze zelfs naar 400 collega's. Vooral het imago van de huishoudhulp speelt hen in die zoektocht vaak parten.