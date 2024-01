Weinig hoop voor schaatsers: ijslaag op Donkmeer nog niet dik genoeg

En we hadden er heel graag uitgegaan met mooie schaatsbeelden uit onze regio. Maar helaas is het ijs daar net niet dik genoeg voor, en is het ook te gevaarlijk om de schaatsen aan te trekken. Misschien had je hier en daar wel geluk op een weide of een ondiepe plas. Maar op het Donkmeer is het ijs maar een paar centimeter dik, of is er helemaal nog geen ijslaag. Vannacht gaat het wel opnieuw flink vriezen en wordt het ijs wat dikker. Maar wellicht niet genoeg om morgen te schaatsen boven te halen. En vrijdag worden opnieuw positieve temperaturen gehaald, en is de koudeprik weer voorbij.