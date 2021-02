Weinig bemoedigende resultaten op Verkeersveilige Dag: bijna 10% rijdt te snel

Op de E17 richting Antwerpen in Haasdonk zijn vanmiddag twee vrachtwagens op elkaar ingereden. Een stevige aanrijding, maar gelukkig raakte niemand gewond. De hinder voor het verkeer was wel groot. De chauffeur had de file, die het gevolg was van een ander ongeval iets verderop in Burcht, te laat opgemerkt. Getuigen maakten aan de hulpdiensten duidelijk dat de chauffeur van de vrachtwagen mogelijk gekneld zat in zijn stuurcabine. Maar de man wist op eigen kracht uit de zwaar beschadigde trekker te klauteren. Het ongeval veroorzaakte een lange file in de richting van Antwerpen.