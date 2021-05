Weinig animo voor fusie tussen Dendermonde en Buggenhout

Zowel in Dendermonde als in Buggenhout wordt er maar lauw gereageerd op de fusieplannen tussen de twee gemeenten. Gisteren zag u in ons nieuws dat Dendermonde de hand uitsteekt naar Buggenhout en dat er al achter de schermen gesprekken geweest zijn, maar in Buggenhout zijn de inwoners bang dat ze hun eigenheid verliezen. In Dendermonde vragen ze zich dan weer af wat de bosgemeente nog te bieden heeft, buiten een bos dan.