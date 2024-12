Een opmerkelijke naam aan de start van de cyclocross in Diegem, gisterenavond. Wegwielrenner Jenno Berckmoes (23) uit Sint-Lievens-Houtem waagt zich tijdens het eindejaar enkele keren in het veld. Het is vooral voor het plezier, en de ideale afwisseling met de normale trainingsweken, zegt hij zelf. Berckmoes is ambitieus en mikt op enkele mooie voorjaarskoersen.