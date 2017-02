Twee weken geleden konden we u in primeur al melden dat de gemeente Beveren mee in het zogeheten AIRBezen-project stapt. Vanaf vandaag kan iedereen in onze provincie zich kandidaat stellen om de aardbeiplantjes bij te houden. Die plantjes zijn namelijk heel geschikt om de hoeveelheid fijn stof in de lucht te meten. Op die manier wil het AIRbezen-project, na Antwerpen, nu ook de luchtkwaliteit in heel Oost-Vlaanderen in kaart brengen.