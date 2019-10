Tegen 2021 wil de nieuwe Vlaamse regering de begroting op orde krijgen, maar het is nog niet duidelijk of de totale kostprijs van Oosterweel erin of eruit gehouden wordt. Het is dan ook een gigantisch project waaraan vele duizenden mensen zullen meewerken. De hele coördinatie gebeurt vanaf vandaag vanuit een nieuwe werfkeet in Zwijndrecht. Het moet het kloppend hart worden van de Oosterweelwerken. In het gebouw zullen de komende zes jaar tot 200 mensen aan de slag zijn. Zowel de bouwheer als alle aannemers delen er de werkvloer. Iedereen zit samen om de werken zo goed mogelijk te coördineren.