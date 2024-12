Weg naar installatievergadering in Geraardsbergen ligt open: klacht wegens onregelmatigheden is verworpen

In Geraardsbergen heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een klacht wegens onregelmatigheden bij de gemeenteraadsverkiezingen verworpen. De raad ontving op 12 november een bezwaar van raadslid Stéphane Bourlau, lijsttrekker van Het Alternatief. Volgens Bourlau waren er enkele zaken misgelopen op verkiezingsdag. Er zouden zakken met stembiljetten te laat of niet verzegeld zijn binnengebracht bij de verschillende telbureaus, en in deelgemeente Idegem zouden er 28 stembiljetten ingevuld zijn met een blauw potlood in plaats van een rood, zoals wettelijk verplicht is. De Raad kreeg 35 dagen om het bezwaar te onderzoeken. Nu het bezwaar verworpen is, kan de installatievergadering van de nieuwe raadsleden plaatsvinden op donderdagavond 2 januari.