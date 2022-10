Weg ligt open voor tweede editie van Doel festival

Sfeervolle beelden uit Haasdonk. Want daar is gisteravond de Boerenkrijg herdacht. De Boerenkrijg is de opstand van de plattelandsbevolking tegen het Franse bestuur, in 1798. Het verzet begon op 12 oktober in Overmere en verpreidde zich nadien razendsnel over vooral het Waasland en de Kempen. Ook in Haasdonk is er fel gevochten. Om de slachtoffers te herdenken, verzamelden heel wat inwoners gisteravond aan het Tassijnskruis. Daar vertrok een fakkeltocht naar het dorpscentrum. 4.000 kaarsjes zorgen voor een feeëriek decor. De Boerenkrijg is dit jaar 224 jaar geleden. Volgend jaar worden er op verschillende plaatsen grote herdenkingen gepland om de 225ste verjaardag te vieren, zo ook in Haasdonk.