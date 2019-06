Weerman TV OOST: 'Nachten blijven heel warm, voorlopig geen onweer op komst'

Ik hoop dat u er een beetje van hebt kunnen genieten, van dit mooie weer. De zomer is nog maar pas begonnen, maar de temperaturen flirten toch al met die tropische 30 gradengrens. In Oost-Vlaanderen zijn we daar vandaag nog nipt onder gebleven. Op de meeste plaatsen in de provinie schommelde het kwik rond de 29 graden. Maar, het wordt de komende dagen warmer. Vanaf morgen stijgen de temperaturen, met op dinsdag een tropische hitte tot 32 graden. En ook daarna blijft de zon haar best doen. We staan dus voor een warme week.