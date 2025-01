Zondag vindt opnieuw de jaarlijkse Wase ijsberenduik plaats in het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. De ijsberenduik lokt elk jaar honderden deelnemers en toeschouwers. En nu, met het mooie vriesweer in het vooruitzicht, zou het dit jaar wel eens een recordopkomst kunnen worden.