Weer en wind hebben touwtjes in handen van ballonfestival in Sint-Niklaas

Goed nieuws voor de organisatoren van het Doel-festival. De rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde legt de vraag om het festival te verbieden naast zich neer. De vordering is ongegrond. Midden september vindt in Doel twee dagen lang een festival plaats met vooral elektronische muziek. Maar sommige buurtbewoners en actiecomité Doel 2020 zagen dat niet zitten en trokken naar de rechter. Maar de rechter zegt nu dat er geen ernstige bedreiging is van de rechten van de buren. En dus kan het festival plaatsvinden. De gemeente Beveren ging eerder al akkoord. De vergunning werd toegekend omdat de organisatoren een uitgebreid mobiliteitsplan uitwerkten. En ze zullen ook een stukje bijdragen in de kosten van de politie zodat die het hele weekend voldoende kan controleren.