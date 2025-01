Weekend zonder alcohol en drugs start om 18u, verhoogde kans op controles in het verkeer

Deze avond gaat het Weekend Zonder Alcohol En Drugs van start. Dat betekent dat er overal in de streek een verhoogde kans is op een alcohol- en drugscontrole in het verkeer. De actie gaat om zes uur vanavond van start en duurt nog tot maandagochtend zes uur. De politie houdt vaak van deze acties omdat drinken en rijden een probleem blijft in het verkeer. De politie merkt ook een toename van drugs onder de chauffeurs. Tijdens de vorige editie in januari vorig jaar testte 1,35 procent van de gecontroleerde bestuurders positief op drugs of alcohol. Deze zomer ging het om 2,01 procent.