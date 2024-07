Weekend- en zaterdagtickets voor Crammerock volledig uitverkocht

Wie graag nog een combi- of zaterdagticket wil voor Crammerock, is eraan voor de moeite. Onder meer Zara Larsson, Pommelien Thijs en Bazart staan op affiche van het festival in Stekene. En dat zorgt voor een stormloop op de tickets. Amper 18 dagen nadat de ticketverkoop van start is gegaan, zijn de meeste kaartjes dus al de deur uit. Voor vrijdag zijn er wel nog tickets beschikbaar, maar ook daar gaat het razendsnel. Het ziet er dus naar uit dat het Stekense muziekfestival in recordtempo uitverkocht zal zijn.