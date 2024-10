We blijven in Aalst, maar dan voor iets helemaal anders, een fair-trade kroket. Deze gefrituurde snack is een creatie van enkele fairtrade-organisaties, en dat in het kader van de 'week van de eerlijke handel', die vandaag van start gaat. De fairtrade kroket, gevuld met chili con carne, kan je proeven in Aalst en in Herzele, en ze is gemaakt met ingrediënten van lokale handelaars.