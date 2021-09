De 16-jarige jongen die vorig weekend ontsnapte uit de gesloten instelling in Wingene, wordt naar de gesloten instelling van Everberg gestuurd. Dat heeft de jeugdrechter in Dendermonde beslist. De jongen van 16 werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt in een hotel in Blankenberge. Hij zat in de gemeenschapsinstelling in Wingene omdat hij betrokken zou geweest zijn bij de moord op de 42-jarige David Polfliet in Beveren. De homoseksuele man werd via de datingapp Grindr naar een park gelokt. Daar werd de man zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd door drie minderjarige verdachten. Naast de 16-jarige uit Kieldrecht gaat het om een 17-jarige uit Antwerpen en een 17-jarige uit de Beverse deelgemeente Verrebroek.