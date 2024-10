Weduwnaar van vermoorde vrouw in Wetteren: "Iedereen was bij ons welkom, en dan gebeurt er zoiets"

Van intense vreugde, naar intens verdriet. Want in Lochristi is gisteren afscheid genomen van Christiane Van der Haegen. De vrouw van 68 jaar werd op 9 oktober koelbloedig vermoord aan haar huis in Wetteren toen ze de hond uitliet. Haar echtgenoot en de familie kunnen het tragische voorval nog altijd niet goed plaatsen. Christiane was een lieve vrouw. "Iedereen was welkom bij ons thuis, en dan gebeurt er zoiets", dat vertelde haar man Roland De Gand gisteren na de uitvaart aan TV Oost Nieuws.