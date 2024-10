Weduwe van Peter Goeman, die werd doodgeschoten aan AZ Sint-Blasius: "In mijn ogen is dit moord"

"In mijn ogen is dit eigenlijk moord", dat zegt Veerle Pauwels, de weduwe van Peter Goeman. Peter werd in september doodgeschoten op de parking van het AZ Sint-Blasius. De man uit Berlare lijdde aan psychoses en had die nacht zelf de hulpdiensten gebeld. Toen hij geboeid toekwam aan het spoed, deelde hij een kopstoot uit bij één van de twee agenten. Waarop de andere agente één schot loste, een fataal schot.